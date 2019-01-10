У Кривому Розі жорстоко побили депутата: з'явилися нові подробиці

Поліція розслідує напад на депутата Центрально-міської районної ради, голови Інгулецької районної парторганізації ВО "Батьківщина" Вадима Мірзояна як замах на вбивство.

У відділі комунікації поліції Дніпропетровської області зазначили, що про надзвичайну подію повідомив лікар однієї із лікарень Кривого Рогу.

За його словами, у медичний заклад до них поступив чоловік із численними травмами.

"Виїздом на місце події встановлено, що на вул. Хостінскій у Центрально-Міському районі невідомі, застосувавши газовий балончик, напали на потерпілого і завдали йому тілесних ушкоджень предметом, схожим на фрагмент металевої труби", — уточнили в поліції.

Вадим Мірзоян

Після інциденту нападники побігли в невідомому напрямку.

У Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ст. 15 ч. 2, ст. 115 ч. 2 п. 7 КК України (замах на вбивство).

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