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У Кривому Розі жорстко побили депутата: опубліковані фото

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У Дніпропетровській області в Кривому Розі група невідомих осіб напала на депутата міськради від партії "Сила людей" Андрія Немченка.

Про це політик повідомив особисто на своїй сторінці в Facebook: "Увага всім! На мене скоєно напад! Червона "сімка", OI - частина номера".

Також депутат опублікував знімки, на яких видно сліди після побиття.

У поліції встановили, що нападники завдали Немченку травми голови і зникли на автомобілі з місця подій. Був оголошений план "Перехоплення" з метою затримання зловмисників.

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Місце
УкраїнаКривий Ріг
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