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У Кривому Розі зам'яли справу про напад на поліцейських: втрутилося ДБР

1.1тЧитати матеріал російською

Головне управління Національної поліції України в Кривому Розі приховало факт нападу групи зловмисників на співробітників поліції охорони під час несення служби.

Про це написала перший заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, слідчі вже зареєстрували кримінальне провадження за фактом приховування тяжкого злочину посадовими особами правоохоронних органів.

Бійка

Бійка

"Інформатор"

Варченко уточнила, що йдеться також про факт умисного заподіяння поліцейським тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків (частина 1 статті 396 Кримінального кодексу України). Зараз триває досудове розслідування.

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Зі свого боку, депутат Криворізької міської ради Микола Колесник додав, що під час нападу на співробітників поліції охорони за всім спостерігав дільничний інспектор. Після всього він повернувся і продовжив відпочивати в розважальному закладі, де стався злочин. Що стосується глави поліції Кривого Рогу Романа Ткаченка, то він також не вважав за необхідне давати хід резонансній справі.

Ольга Варченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше слідчі ДБР викрили начальника відділу Служби безпеки України, його підлеглого і двох цивільних осіб, які вимагали у громадянина України $110 тисяч.

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Особа
Ольга Варченко
Місце
УкраїнаКривий Ріг
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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