"Радикали відібрали у бабусі їжу": Азаров осоромився в мережі новим фейком про Україну. Відео

Колишній прем'єр-міністр України часів президентства Віктора Януковича Микола Азаров поширив фейкове відео, на якому двоє "активістів" відбирають продукти у бабусі в Кривому Розі.

Продуктовий набір старенька нібито отримала від колишнього регіонала, позафракційного народного депутата Верховної Ради України 9-го скликання Дмитра Шпенова, що й не сподобалося чоловікам. Роликом політик поділився на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Усі помаранчеві – мерзота і покидьки. Судіть самі!" – написав втікач з України Азаров.

Колаж

На відео показано, як до пенсіонерки підійшли двоє чоловіків, звинувативши її в тому, що та продала свій голос за гуманітарну допомогу.

Жінка пояснила, що взяла продуктовий набір, тому що їй не вистачає пенсії. Чоловік запропонував їй підробляти. "А як я піду підробляти, якщо я вже старенька?" – запитала пенсіонерка.

Скрін відео

Відзначимо, фейк викликав хвилю обурення у росіян. Історію також підхопили і, за принципом "розп'ятого хлопчика", активно використовують пропагандистські ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Азаров вирішив покепкувати щодо членства Великобританії та України в Європейському союзі і нарвався на глузування в мережі.

Також він зганьбився заявою про "відродження фашизму" в Україні, чим теж спровокував гостру критику своїх опусів.

Раніше експрем'єр-утікач постав на пропагандистському телебаченні Росії експертом з української мови, насмішивши мережу.

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