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12 жовтня • оновлено в 21:52
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"Радикали відібрали у бабусі їжу": Азаров осоромився в мережі новим фейком про Україну. Відео

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Колишній прем'єр-міністр України часів президентства Віктора Януковича Микола Азаров поширив фейкове відео, на якому двоє "активістів" відбирають продукти у бабусі в Кривому Розі.

Продуктовий набір старенька нібито отримала від колишнього регіонала, позафракційного народного депутата Верховної Ради України 9-го скликання Дмитра Шпенова, що й не сподобалося чоловікам. Роликом політик поділився на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Усі помаранчеві – мерзота і покидьки. Судіть самі!" – написав втікач з України Азаров.

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"Радикали відібрали у бабусі їжу": Азаров осоромився в мережі новим фейком про Україну. Відео

Колаж

На відео показано, як до пенсіонерки підійшли двоє чоловіків, звинувативши її в тому, що та продала свій голос за гуманітарну допомогу.

Жінка пояснила, що взяла продуктовий набір, тому що їй не вистачає пенсії. Чоловік запропонував їй підробляти. "А як я піду підробляти, якщо я вже старенька?" – запитала пенсіонерка.

"Радикали відібрали у бабусі їжу": Азаров осоромився в мережі новим фейком про Україну. Відео

Скрін відео

Відзначимо, фейк викликав хвилю обурення у росіян. Історію також підхопили і, за принципом "розп'ятого хлопчика", активно використовують пропагандистські ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Микола Азаров
Місце
Україна Кривий Ріг
Теги
фейки видео продукти політика
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
реально подонки б@ндеровские.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Я так понял Киля Бимба сие действие снимал лично.... Киля, а где распятые снегири в трусиках?
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