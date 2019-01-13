У Кривому Розі п'яний чоловік влаштував перестрілку з поліцейськими: що сталося

У Кривому Розі чоловік у нетверезому стані вигнав свою дружину на вулицю посеред ночі та відкрив вогонь по співробітниках поліції.

Як повідомляє прес-служба правоохоронців, виклик у поліцію надійшов 13 січня близько 2:00.

Жінка повідомила, що чоловік після чергового скандалу вигнав її з квартири і не пускає назад. Вона розповіла, що він знаходиться у стані алкогольного сп'яніння, має зброю і разом із ним у будинку залишився 11-річний син.

"Інспектори негайно піднялися в квартиру. Буйний криворіжець почав вести себе агресивно і погрожувати поліцейським, а після відправився в одну з кімнат і вийшов звідти з предметом, схожим на зброю, яку направив у сторону патрульних і вистрілив", — сказано в повідомленні.

Згідно ст. 46 ЗУ "Про Національну поліцію", один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю, потрапивши чоловікові в ногу.

Правопорушник госпіталізований, його життю нічого не загрожує.

Із місця події вилучили гвинтівку, з якої стріляв підозрюваний, і гільзу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

dp.npu.gov.ua

dp.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді в Печерському районі Києва чоловік відкрив стрілянину з рушниці, після чого втік. За даними свідків, він втік на позашляховику з львівськими номерними знаками.

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