У Кривому Розі під час гонок авто врізалося в натовп глядачів: є постраждалі

У Кривому Розі під час автокросу один з автомобілів вилетів з траси в глядачів і збив кількох людей.

Як пише місцеве видання krivbass.city під час перерви між заїздами присутніх розважали каскадери. Один з гонщиків на машині виконував трюки. Але несподівано для всіх він втратив контроль над авто. Машина вилетіла в натовп глядачів, а потім врізалася в інший автомобіль.

У поліції Кривого Рогу пізніше повідомили про чотирьох постраждалих. За наявною інформацією травми різного ступеня отримали дві жінки і дитина. Одна з городянок у важкому стані. Всіх постраждалих забрали до лікарні.

За словами водія автомобіля, у його машини відмовили гальма. На місце події прибули кілька десятків поліцейських. Правоохоронці встановлюють причини події.

Зазначимо, що одним з організаторів заходу є народний депутат від "Опозиційного блоку" Андрій Гальченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в Кривому Розі екіпаж поліції протаранив маршрутку і два легковики.