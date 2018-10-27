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У Кривому Розі під час гонок авто врізалося в натовп глядачів: є постраждалі

7.3тЧитати матеріал російською

У Кривому Розі під час автокросу один з автомобілів вилетів з траси в глядачів і збив кількох людей.

Як пише місцеве видання krivbass.city під час перерви між заїздами присутніх розважали каскадери. Один з гонщиків на машині виконував трюки. Але несподівано для всіх він втратив контроль над авто. Машина вилетіла в натовп глядачів, а потім врізалася в інший автомобіль.

У поліції Кривого Рогу пізніше повідомили про чотирьох постраждалих. За наявною інформацією травми різного ступеня отримали дві жінки і дитина. Одна з городянок у важкому стані. Всіх постраждалих забрали до лікарні.

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У Кривому Розі під час гонок авто врізалося в натовп глядачів: є постраждалі
У Кривому Розі під час гонок авто врізалося в натовп глядачів: є постраждалі
У Кривому Розі під час гонок авто врізалося в натовп глядачів: є постраждалі

За словами водія автомобіля, у його машини відмовили гальма. На місце події прибули кілька десятків поліцейських. Правоохоронці встановлюють причини події.

Зазначимо, що одним з організаторів заходу є народний депутат від "Опозиційного блоку" Андрій Гальченко.

У Кривому Розі під час гонок авто врізалося в натовп глядачів: є постраждалі

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в Кривому Розі екіпаж поліції протаранив маршрутку і два легковики.

Місце
УкраїнаКривий Ріг
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Т Александр
Т Александр
Вилкулня даже заманухи для своего лектората,перед выборами, безопасно провести не может.
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