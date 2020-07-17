У Криму помітили величезну колону військової техніки Росії. Відео

Розслідування 20:46, 17.07.2020 Оновлено: 20:54, 17.07.2020

Поруч із Бельбеком в анексованому українському Криму помітили колону військової техніки РФ.

Відповідним відео поділився в Twitter автор сторінки "IgorGirkin". Очевидець зняв із машини десятки БТРів, які стояли вздовж дороги. Поруч перебували люди в формі.

На дахах деяких бойових машин були встановлені прапори російської військово-морської авіації.

За даними пропагандистських ЗМІ, військова колона могла готуватися до параду на честь дня заснування Морської авіації ВМФ Росії.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні РФ почала термінову перевірку військ декількох військових округів і флотів за дорученням президента Володимира Путіна. У рамках масштабної перевірки в Росії мають намір провести 56 тактичних навчань.

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