У Криму помітили величезну колону військової техніки Росії. Відео
Військова техніка в Криму.
Поруч із Бельбеком в анексованому українському Криму помітили колону військової техніки РФ.
Відповідним відео поділився в Twitter автор сторінки "IgorGirkin". Очевидець зняв із машини десятки БТРів, які стояли вздовж дороги. Поруч перебували люди в формі.
На дахах деяких бойових машин були встановлені прапори російської військово-морської авіації.
За даними пропагандистських ЗМІ, військова колона могла готуватися до параду на честь дня заснування Морської авіації ВМФ Росії.
Бельбек, Крим pic.twitter.com/Qqr3YVWbQX- IgorGirkin (@GirkinGirkin) July 17, 2020
Як писав OBOZREVATEL, напередодні РФ почала термінову перевірку військ декількох військових округів і флотів за дорученням президента Володимира Путіна. У рамках масштабної перевірки в Росії мають намір провести 56 тактичних навчань.