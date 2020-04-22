У Криму знайшли мертвим топчиновника з Москви

Тимур Григоренко Розслідування 14:54, 22.04.2020 Оновлено: 15:37, 22.04.2020

В окупованому Росією Криму знайшли мертвим заступника голови департаменту культури Москви Леоніда Ошаріна.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Заступник голови столичного департаменту культури Москви Леонід Ошарін виявлений мертвим на території Криму. Наразі з'ясовуються причини його смерті", – йдеться в повідомленні.

Леонід Ошарін

Зазначається, що на тілі Ошаріна слідів насильницької смерті не знайдено.

Нагадаємо, востаннє 47-річного чиновника бачили в Ялті 30 березня. Так, Ошарін поїхав у справах до Краснодарського краю, РФ. Звідти 25 березня таксист відвіз його до Ялти, де він і зник. Рідні почали шукати його тільки 18 квітня й зателефонували в поліцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії знайшли мертвим віцегубернатора Тамбовської області Гліба Чулкова, який перебував під домашнім арештом.

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