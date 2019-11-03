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3 листопада • оновлено в 13:40
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/ Розслідування

Під рясами – камуфляж: у Криму "священики" затримали журналістів через фото

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У Севастополі в анексованому Криму двох журналістів затримали за спробу сфотографувати звалище будматеріалів у військовій частині.

Інцидент стався з Віктором Ядухою і Надією Ісаєвою біля храму в ім'я святих преподобномучеників Олександра Пересвіта та Андрія Ослябі РПЦ, передають "Примечания".

Ядуха й Ісаєва розповіли, що їх "зловили" невідомі люди в рясах, з-під яких було видно військову форму.

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"Ми не заходили на територію частини – ми перебували неподалік від храму, звідки чудово видно звалище. Варто було Надії дістати фотоапарат, як з храму вийшли двоє людей... Вони заявили, що фотографування тут заборонене, після чого викликали військове начальство. У підсумку ми опинилися в оточенні восьми озброєних людей. Вони сказали, що змушені нас затримати", – повідомив Ядуха.

Згодом журналісти були випущені з території храму. Ісаєва розповіла, що поліцейські, які прибули на місце, не складали протоколів, обмежившись взяттям пояснень із журналістів.

Зі свого боку священик Олександр Рева, який є помічником командира 31-ї дивізії ППО Севастополя із роботи з військовослужбовцями-вірянами, назвав причини заборони зйомки: він заявив, що храм є дивізійним, тому фото- та відеозйомка там заборонені.

У матеріалі наголошується, що проблема звалищ будівельного сміття є досить гострою для Севастополя. Як заявили Ядуха й Ісаєва, вони мають інформацію про організацію незаконних схронів будівельного сміття на території дванадцяти військових частин.

Церква Олександра Пересвіта та Андрія Ослябі в Криму

Церква Олександра Пересвіта та Андрія Ослябі в Криму

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно військові в Криму затримали "депутата Законодавчих зборів" В'ячеслава Горєлова, двох представників Громадської палати і журналістів під час екологічного рейду останніх в Севастополі.

Контролери виявили самоскид, який вивантажував будівельне сміття без дозвільних документів. Після цього їх знайшли і кілька годин утримували люди в формі.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
Теги
Крим Новини Криму затримання журналіста Екологія скандали РПЦ
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
От московы...Вечно что-то,как сотворят-весь люд смеется))..
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А буденовок с красной звездой на священниках не было надето? А пулеметных лент через грудь? И татуировки "Вова" на костяшках пальцев?
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Кристина Стефанова, РПЦ=ФСБ.
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