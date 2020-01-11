Росія нагородила медаллю: спливли фото й ім'я затриманого терориста "Самооборони Криму"

Учасник "самооборони Криму", якого 8 січня затримали на КПВВ "Чонгар", брав участь у захопленні штабу Військово-морських сил України в Севастополі в 2014 році.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Ім'я та прізвище підозрюваного не називаються, проте "Крим.Реалії" стало відомо, що йдеться про Івана Антонова 1977 року народження. Він зареєстрований у Севастополі.

За інформацією Служби безпеки, затриманий "особисто сприяв" захопленню штабу ВМС, що "знизило можливості України оперативно реагувати на військову агресію Росії".

Іван Антонов ssu.gov.ua

Іван Антонов ssu.gov.ua

"За свої дії він був нагороджений окупантами медаллю "За повернення Криму", нагрудним знаком "Третя оборона Севастополя" і грамотою", – йдеться в повідомленні.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Нагадаємо, чоловіка затримали на українському пункті пропуску при спробі перетнути адмінкордон.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

У відомстві також повідомили, що 9 січня Херсонський міський суд задовольнив клопотання слідчого й обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Прокуратура АРК.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Україна висловила протест Росії у зв'язку з незаконним візитом Володимира Путіна на окупований півострів і направила російському МЗС відповідну ноту.

Глава РФ раптово прибув до Криму, щоб спостерігати за ходом навчань Північного і Чорноморського флотів у Чорному морі, 9 січня.

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