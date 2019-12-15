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15 грудня • оновлено в 09:55
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У Криму затонув плавучий док з російським підводним човном: перші подробиці

3.7т
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В окупованому Росією Криму затонув плавучий док ПД-16, в якому перебував виведений зі складу Чорноморського флоту списаний підводний човен.

Подія трапилася в ніч з 14 на 15 грудня в Південній бухті Севастополя. Про це виданню "Кримінформ" повідомило джерело в структурах оборонного відомства.

Плавучий док в Південній Бухті Севастополя

Плавучий док в Південній Бухті Севастополя

jalita.com

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За даними джерела агентства, ніяких робіт на об'єктах не проводилося. При цьому затоплення могло статися через поганий технічний стан плавучого дока, експлуатація якого була неможлива. Він все не підлягав ремонту, повідомляють джерела в структурах оборонного відомства

Згодом стало відомо, що підводний човен після інциденту сплив і зараз знаходиться на плаву. За даними джерела, причиною інциденту став технічний стан дока.

Також видання зазначає, що на даний момент в Чорноморському флоті поки цю інформацію не прокоментували.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у мережі висміяли чергову "перемогу" російських військ під час казусу з підводними човнами, які вийшли з ладу в Сирії.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна
Тег
Крим
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Трепешите солдаты НАТО, дерьмофлот в действит! Пхаххахахха
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
У расейского скота даже дерьмо способно тонуть! Доказано подонками из-за пАребрика!
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lykin vasa
lykin vasa
ну вот,теперь Жопорожье будет царить на Черном море
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
lykin vasa, свинья, у тебя даже дерьмо тонет!
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