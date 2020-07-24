У Криму загадково зникла 3-річна дитина політв'язня: всі подробиці

В окупованому Криму загадково зник 3-річний Муса – син політв'язня Руслана Сулейманова.

Надзвичайна подія сталася ввечері в п'ятницю, 24 липня, в селищі Староганівка Сімферопольського району, передає телеканал ATR в Facebook.

Хлопчик грався в пісочниці біля будинку на вулиці Азалтик, 8. Останній раз його бачили близько 17:00. Мама дитини розповіла, що ненадовго зайшла в будинок, а коли повернулася, то дитини вже не було.

У Староганівці тривають пошуки дитини, до яких вже підключилися кінологи, співробітники "поліції" і представники "МНС" Криму. Також допомагають сотні місцевих жителів.

На НП також відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України кількох скликань Рефат Чубаров. У Facebook він повідомив, що на пошуки дитини з усього Криму з'їжджаються кримські татари.

Як повідомила в Facebook "Кримська солідарність", також "поліція" готується запустити квадрокоптер. Люди збираються і формують невеликі мобільні групи для пошуку.

Батько дитини Руслан Сулейманов був затриманий співробітниками ФСБ в березні 2019 року за звинуваченням в приналежності до ісламської партії Хізб ут-Тахрір, визнаної в Росії терористичною, але вільно діючу в Україні і більшості європейських країн. 18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію з закликом до Росії звільнити всіх незаконно утримуваних українських в'язнів, включаючи Сулейманова.

Як писав OBOZREVATEL, у Вінницькій області в селі Олександрівка оперативники три доби шукали 16-річну Наталію Кателян. В результаті вона була знайдена в лисячій норі.