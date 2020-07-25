У Криму загадково зник 3-річний син політв'язня: подробиці пошуків

У Криму тривають пошуки 3-річного сина політв'язня Руслана Сулейманова Муси.

Як повідомляє "Крымская солидарность" у Facebook, до пошуків підключилося все селище Строганівка Сімферопольського району, де зник хлопчик.

Всю ніч працювали квадрокоптери і тепловізори, а також кінологи з собаками. Собака спочатку взяв слід, але потім втратив.

Пошукові групи прочесали всі двори в Строганівці, а також територію в радіусі 5 кілометрів навколо селища. На місці пошуку величезна кількість людей.

Станом на 05:30 ранку сформувалися мобільні групи в район Москільця, Куйбишевського ринку, Свободи, з метою перевірити ці райони, опитати людей і розклеїти листівки.

Пошуки Муси Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Пошуки Муси Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Пошуки Муси Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Пошуки Муси Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Пошуки Муси Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Пошуки Муси Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Пошуки Муси Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Пошуки Муси Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Пошуки Муси Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Пошуки Муси Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Пошуки Муси Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, востаннє Мусу Сулейманова бачили близько 17:00 24 липня в пісочниці біля будинку. Його мама розповіла, що ненадовго зайшла в будинок, а коли повернулася, то дитини вже не було.

Руслан Сулейманов був затриманий співробітниками ФСБ в березні 2019 року за звинуваченням у належності до ісламської партії Хізб ут-Тахрір, визнаної в Росії терористичною, але вільно діючої в Україні і більшості європейських країн.

18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з закликом до Росії звільнити всіх незаконно утримуваних українських в'язнів, включно із Сулеймановим.