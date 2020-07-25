У Криму загадково зник 3-річний син політв'язня: подробиці пошуків
У Криму тривають пошуки 3-річного сина політв'язня Руслана Сулейманова Муси.
Як повідомляє "Крымская солидарность" у Facebook, до пошуків підключилося все селище Строганівка Сімферопольського району, де зник хлопчик.
Всю ніч працювали квадрокоптери і тепловізори, а також кінологи з собаками. Собака спочатку взяв слід, але потім втратив.
Пошукові групи прочесали всі двори в Строганівці, а також територію в радіусі 5 кілометрів навколо селища. На місці пошуку величезна кількість людей.
Станом на 05:30 ранку сформувалися мобільні групи в район Москільця, Куйбишевського ринку, Свободи, з метою перевірити ці райони, опитати людей і розклеїти листівки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, востаннє Мусу Сулейманова бачили близько 17:00 24 липня в пісочниці біля будинку. Його мама розповіла, що ненадовго зайшла в будинок, а коли повернулася, то дитини вже не було.
Руслан Сулейманов був затриманий співробітниками ФСБ в березні 2019 року за звинуваченням у належності до ісламської партії Хізб ут-Тахрір, визнаної в Росії терористичною, але вільно діючої в Україні і більшості європейських країн.
18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з закликом до Росії звільнити всіх незаконно утримуваних українських в'язнів, включно із Сулеймановим.