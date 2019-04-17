У Криму задумали провести новий референдум: що відомо

В окупованому Севастополі (Крим) активісти подали документи на проведення референдуму про недовіру меру міста Дмитру Овсяннікову.

Документи подані в міський виборчком вдруге, оскільки першого разу їх повернули у зв'язку з помилками в написанні прізвищ і дат народження учасників ініціативної групи, передають "Примечания".

Якщо документи будуть оформлені належним чином, їх передадуть у "парламент" Севастополя, який повинен розглянути їх протягом 20 днів.

Дмитро Овсянніков

У Севастополі раніше пройшли поодинокі пікети за відставку Овсяннікова.

Жителі міста збиралися на мітинги проти "свавілля російських чиновників і суддів", які, за їхніми словами, порушують права громадян на приватну власність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний екс-регіонал Вадим Колесніченко заговорив про новий референдум в Криму.

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