Жителі тимчасово окупованого Криму стурбовані тим, що на півострів продовжують літати літаки з тих регіонів Росії, де зафіксовані спалахи коронавірусу.

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Про це люди пишуть у місцевих пабліках. Скріншот одного з повідомлень, а також розклад рейсів окупантів опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Російський літак "Росссийская газета"

"А літаки всі як і раніше літають до Криму з тих регіонів Росії, де коронавірус широко поширюється. Цікаво, "уряд" чекає, щоб ми на півострові врізали дуба через гостей з Москви і Пітера?" – обурююся кримчани.

Кримчани не задоволені рейсами із зараженої коронавірусом Росії Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Захисник України, тим часом, звернув увагу на те, що Росія своєю безвідповідальністю несе загрозу не тільки тимчасово захопленим територіям України, а й іншим сусіднім країнам.

"У всьому світі пандемія і заходи карантину, авіа- і транспортне сполучення закриті, а Московія в окупований Крим спокійно літає. Та ще й з регіонів, в яких найбільше заражених коронавірусом. Сьогодні 15 солдатиків приїхали до Білорусі теж з вірусом", – написав Штефан.

Розклад рейсів з Росії в окупований Крим Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Розклад рейсів з Росії в окупований Крим Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Княгинську лікарню в тимчасово окупованому Красному Лучі (Луганська область) готують до прийому хворих на коронавірус з Росії. Терористи вже попередили про це медичний персонал лікувального закладу.

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