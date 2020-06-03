У Криму заарештували українського воїна, викраденого ФСБ

Київський районний суд у тимчасово окупованому Сімферополі 3 червня відправив під арешт на місяць воїна ЗСУ Євгена Добринського, якого 30 травня викрала ФСБ.

Як повідомляє Інтерфакс, суддя Валентина Каминіна оголосила, що українець пробуде під вартою до 1 липня. Про такий термін суд попросив дізнавач, оскільки після затримання російськими прикордонниками воїн нібито намагався втекти.

Євген Добринський ТАСС

Крім того, у чоловіка немає місця проживання в окупованому Криму й він, побоюються російські загарбники, може сховатися від слідства. Представниця прокуратури підтримала клопотання, однак адвокати захисника України й він сам заперечували проти нього.

"У мене не було намірів йти до Криму, не було мети перетнути кордон. Я пройшовся дамбою, хотів подивитися рибу", – наводить російське ЗМІ нібито слова українського військовослужбовця в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у районі півострова Чонгар на адміністративному кордоні з окупованим Кримом викрали українського військового. Це трапилося вранці 30 травня, просто під час несення бійцем служби на спостережному посту.

Ним виявився старший солдат 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.

Товариші по службі українського воїна впевнені, що він не міг сам перейти на бік противника.

Добринський після свого зникнення вранці 30 травня виходив на зв'язок і розповів побратиму, що його вивезли в окупований Крим.