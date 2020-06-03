У Криму заарештували українського воїна, викраденого ФСБ

Вікторія Довгань Розслідування 14:46, 3.06.2020 Оновлено: 15:45, 3.06.2020

Київський районний суд у тимчасово окупованому Сімферополі 3 червня відправив під арешт на місяць воїна ЗСУ Євгена Добринського, якого 30 травня викрала ФСБ.

Як повідомляє Інтерфакс, суддя Валентина Каминіна оголосила, що українець пробуде під вартою до 1 липня. Про такий термін суд попросив дізнавач, оскільки після затримання російськими прикордонниками воїн нібито намагався втекти.

Євген Добринський
ТАСС

Крім того, у чоловіка немає місця проживання в окупованому Криму й він, побоюються російські загарбники, може сховатися від слідства. Представниця прокуратури підтримала клопотання, однак адвокати захисника України й він сам заперечували проти нього.

"У мене не було намірів йти до Криму, не було мети перетнути кордон. Я пройшовся дамбою, хотів подивитися рибу", – наводить російське ЗМІ нібито слова українського військовослужбовця в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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