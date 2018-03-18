У Криму влаштували "вибори Путіна": як вони проходять

У неділю, 18 березня, в анексованому Криму і Севастополі, незважаючи на різкі висловлювання керівництва ЄС і МЗС України, все-таки почалися президентські вибори .

За інформацією російських ЗМІ, відкрилися близько 1400 виборчих дільниць, де, як передбачається, проголосують майже 1,8 мільйона жителів вкраденого півострова.

Відеоспостереженням охоплено 27 територіальних і 494 дільничних виборчих комісій.

При цьому російська влада стверджує, що за ходом незаконних виборів стежать "офіційно акредитовані спостерігачі", в тому числі з Франції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини, Ізраїлю, Швеції, України та Кіпру.

При цьому місцеві жителі повідомляють, що для голосування в Криму на виборчу дільницю привозять хлопців у формі і без.

Одним з перших в Сімферополі проголосував фейковий "глава" півострова Сергій Аксьонов. "Голос прийнятий. Я голосую за майбутнє нашої країни, за майбутнє Криму, за сильну Росію", - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", кілька днів тому представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС не визнаватиме результати виборів президента Росії в окупованому Криму.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін висунув ультиматум РФ щодо проведення виборів в окупованому Криму. На це йому відповіли, що процес пройде в штатному режимі.