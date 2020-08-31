У Криму влаштували облаву на кримських татар: є затримані

Вранці 31 серпня у Нижньогірському і Радянському районах, а також місті Судак тимчасово анексованого Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримських татар. Серед них активісти і журналісти громадської організації "Кримська солідарність".

Як повідомляється на її сторінці у Facebook, правоохоронці окупаційної влади прийшли до місця проживання Айдера Кадирова, Еневера Топчі, Рідвана Умерова та Айдера Аблякімова. Першого в результаті відвезли в управління ФСБ у Сімферополі.

За даними активістів, на момент обшуку в будинку журналіста "Кримської солідарності", кореспондента "Грані.ру" 34-річного Айдера Кадирова, у Нижньогірському районі, були його дружина і четверо дітей. Молодшій всього 2,5 місяці, її передали бабусі, яка живе поряд із будинком на вулиці.

"Проводити слідчі дії співробітники приїхали на двох автомобілях моделі "Газель" без розпізнавальних знаків", – зазначили активісти.

У громадській організації додали, що в Радянському районі на півострові окупанти обшукали будинок 29-річного Енвера Топчі, батька двох неповнолітніх дітей. А в Сонячній долині Судакського району – в будинку 30-річного Айдера Аблякімова. Він теж батько малолітньої дитини і працює співробітником МНС.

"Біля будинку перебувають три авто, серед яких автозак, всередині якого – співробітники ОМОНу. Ми стежимо за подальшої ситуацією", – йдеться в повідомленні.

Водночас російські силовики в Криму публічно не коментують ситуацію.

Скриншот (Facebook Кримська солідарність)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму 7 липня російські силовики провели обшуки в будинках у кримських татар. В результаті було затримано щонайменше шестеро (за версією ФСБ – семеро) людей.

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