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19 березня • оновлено в 17:53
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У Криму визнали, що через міст може потрапити коронавірус із Росії

2.2т
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Окупанти в анексованому Росією Криму поскаржилися, що немає можливості перевіряти людей на коронавірус COVID-19, що в'їжджають з Росії по Керченському мосту.

Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов назвав проблемою в плані захисту від китайського вірусу, передає "Інтерфакс".

"Наша проблема з точки зору протиепідеміологічної ситуації – це Кримський міст, тому що якщо в аеропорту і на кордоні ми можемо організувати тотальну перевірку, то на мосту, наскільки я розумію, немає. Це наша "ахіллесова п'ята" в цьому плані", – розповідав він.

Кримський міст

Кримський міст

Окупанти повідомили, що при в'їзді на Кримський міст з боку Краснодарського краю перевіряють тільки автобуси. При цьому на адмінкордоні з Україною окупанти вимірюють температуру, у деяких беруть аналізи для лабораторного дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму на інфікування коронавірусом COVID-19 перевіряють близько 50 осіб, які прибули з Китаю.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Анексія Криму Коронавірус
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Главное не пускать в Крым рагулей жопомойщиков западенских.что сейчас поприезжали из Эвропы с торбами. И тогда все будет спокойно..
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gotsman dawid
gotsman dawid
моста ведь нет
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Столяр Олександр
Столяр Олександр
НЕ может быть! Ведь в россии коронавируса нет....
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