У Криму викрали французького журналіста: поліція показала злочинців

Поліція визначила двох зловмисників, які в окупованому Криму викрали і незаконно утримували французького оператора телеканалу "CANAL +" Девіда Жофрійо в 2014 році.

Як повідомляє пресслужба Нацполіціі, фігуранти кримінального провадження були членами незаконного збройного формування "самооборони Криму".

"Іноземний оператор висвітлював події на окупованому півострові. Під час відеозйомки захоплення бойовиками українських військових частин його викрали. Звільнити з полону Девіда Жофрійо вдалося завдяки впливу міжнародної асоціації журналістів. Представники незаконного збройного формування "самооборона Криму" погодилися звільнити оператора в обмін на відзнятий матеріал", – повідомив начальник Головного управління в АР Крим і Севастополі Віталій Стрижак.

Члени "самооборони Криму" Нацполіція

Відзначається, що зловмисникам заочно оголошено підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення підозрюваних в розшук.

Члени "самооборони Криму" Нацполіція

Члени "самооборони Криму" Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, на КПВВ "Чонгар" правоохоронці затримали учасника незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

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