У Криму військового Чорноморського флоту затримали за "держзраду" на користь України

Олексій Тітофф Розслідування 10:27, 30.07.2020 Оновлено: 10:50, 30.07.2020

В окупованому Росією Криму затримали військового, якого звинуватили в шпигунстві і нібито роботі на українську військову розвідку.

Затриманий служив на Чорноморському флоті РФ в Севастополі, повідомляє пресслужба ФСБ Росії.

"Федеральною службою безпеки РФ в місті Севастополі затриманий військовослужбовець Чорноморського флоту, який збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України становлять державну таємницю відомості", – йдеться в повідомленні російських спецслужб.

Відзначається, що розпочато кримінальну справу за статтею "Державна зрада". У ФСБ не назвали дату затримання, але відомо, що "зрадника" вже взяв під варту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму російські силовики провели обшуки в будинках у кримських татар.

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