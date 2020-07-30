У Криму військового Чорноморського флоту затримали за 'держзраду' на користь України

У Криму затримали військового за «держзраду».

В окупованому Росією Криму затримали військового, якого звинуватили в шпигунстві і нібито роботі на українську військову розвідку.

Затриманий служив на Чорноморському флоті РФ в Севастополі, повідомляє пресслужба ФСБ Росії.

"Федеральною службою безпеки РФ в місті Севастополі затриманий військовослужбовець Чорноморського флоту, який збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України становлять державну таємницю відомості", – йдеться в повідомленні російських спецслужб.

Відзначається, що розпочато кримінальну справу за статтею "Державна зрада". У ФСБ не назвали дату затримання, але відомо, що "зрадника" вже взяв під варту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму російські силовики провели обшуки в будинках у кримських татар.