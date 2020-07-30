У Криму військового Чорноморського флоту затримали за "держзраду" на користь України
Затримання відбулося в Севастополі
Військового звинуватили в роботі на українську розвідку
Суд окупантів вже взяв військового під арешт
У Криму затримали військового за «держзраду».
В окупованому Росією Криму затримали військового, якого звинуватили в шпигунстві і нібито роботі на українську військову розвідку.
Затриманий служив на Чорноморському флоті РФ в Севастополі, повідомляє пресслужба ФСБ Росії.
"Федеральною службою безпеки РФ в місті Севастополі затриманий військовослужбовець Чорноморського флоту, який збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України становлять державну таємницю відомості", – йдеться в повідомленні російських спецслужб.
Відзначається, що розпочато кримінальну справу за статтею "Державна зрада". У ФСБ не назвали дату затримання, але відомо, що "зрадника" вже взяв під варту.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму російські силовики провели обшуки в будинках у кримських татар.