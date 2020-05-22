Церковники РПЦ влаштували в Криму карантинну хресну ходу без масок і рукавичок
В анексованому Севастополі в п'ятницю, 22 травня, в розпал пандемії COVID-19 провели церковну службу без дотримання протиепідемічних норм.
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Служіння в честь свята Святителя Миколая провели в Свято-Нікольському соборі РПЦ у мікрорайоні Камишової бухти, повідомило видання "Крим.Реалії".
Після богослужіння віряни та церковнослужителі влаштували хресну ходу довкола храму. Більшість були без масок і рукавичок.
Із чотирьох сторін будівлі священики читали уривки з Євангелія та кропили прихожан водою.
Учасникам хресної ходи також роздали частування – сік і печиво.
Як писав OBOZREVATEL, у зв'язку з ослабленням карантину Православна церква України з 22 травня поступово відновлює спільні богослужіння за участю прихожан у тих областях, де це дозволяє епідеміологічна ситуація.