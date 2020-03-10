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10 березня • оновлено в 12:15
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У Криму трапилася страшна НП з туристами. Фото

4.8т
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У Севастополі анексованого Криму двоє туристів зірвалися з обриву на мисі "Фіолент". У результаті один із них розбився на смерть.

Трагедія трапилася 9 березня в районі зупинки громадського транспорту "Маяк". Про це повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на пресслужбу місцевого російського МНС.

"Після прибуття було встановлено, що двоє чоловіків впали з висоти приблизно 16-ти метрів і перебували у важкодоступному місці узбережжя", – зазначили рятувальники.

У Криму розбився на смерть турист

У Криму розбився на смерть турист

Добравшись до людей, вони з'ясували, що один турист загинув на місці, а другий – чоловік 1992 року народження – травмований. У нього була черепно-мозкова травма і численні переломи.

Потерпілий на мисі "Фіолент" у Севастополі

Потерпілий на мисі "Фіолент" у Севастополі

"З дотриманням правил транспортування його доставили наверх, де передали співробітникам швидкої допомоги", – йдеться в повідомленні служби.

Постраждалого чоловіка госпіталізували, його стан оцінюється, як середньої тяжкості. Водночас особистість загиблого туриста встановлюється.

Потерпілий на мисі "Фіолент" у Севастополі

Потерпілий на мисі "Фіолент" у Севастополі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Карпатах 3 березня під час снігопаду загинув 35-річний киянин, який катався на сноуборді. Він врізався у металеву опору.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
Теги
смерть загинули альпіністи туристы Новини Криму
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Жители Крыма "аннексировали" Крым сами у себя! И страна дураков ещё претендует на полуостров? Шансов нет.
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