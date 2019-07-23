У Криму трапилася кривава НП з туристом: перші подробиці

Під Алуштою (анексований Крим) катер наїхав на відпочивальника, який плавав поза дозволеною зоною: чоловікові відрізало гомілку.

Про це у вівторок, 23 липня, написав Кримінформ з посиланням на пресслужбу так званого кримського лінійного управління МВС Росії на транспорті.

У повідомленні йдеться, що на відстані 120 метрів від берега високошвидкісний двомоторний катер "Redlan" під керуванням 27-річного алуштинця наїхав на чоловіка, який купався.

Катер Кримінформ

Так, постраждалого витягли з води і направили в найближчу лікарню, де медики повідомили про травматичну ампутацію гомілки лівої ноги, додало видання.

Відзначається, що на даній ділянці узбережжя встановлена дозволена для купання зона на відстані до 35 метрів від берега.

"Відпливши в заборонену для купання зону, чоловік виявився в зоні, де пересуваються судна, і був непомітний для капітана катера, який рухався на великій швидкості. Крім того, потерпілий не позначив себе, як прийнято в подібних випадках, яскравим буйком", – прокоментувала пресслужба.

Зібрані співробітниками так званого лінійного управління матеріали передані в слідчий орган, додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в курортному селищі Лазурне Скадовського району Херсонської області жінка потонула на очах у своєї дитини. Надзвичайна подія сталася в трьох метрах від берега, її син в цей час сидів на пляжі.

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