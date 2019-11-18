Мало не згоріли десятки дітей: у Криму трапилася страшна аварія. Відео

У центрі Сімферополя в анексованому Криму в понеділок, 18 листопада, трапилася аварія, в результаті якої мало не загорілися тролейбуси з людьми.

Про це повідомляє підконтрольне проросійській владі видання "Крыминформ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що на вулиці Козлова замкнуло контактну мережу. Під розпеченими дротами опинилися тролейбуси. В одному з них було два десятки дітей.

У Криму в аварії на дорозі мало не згоріли десятки дітей

Пасажирів довелося евакуювати, поки дроти не обірвалися і не трапилася пожежа. У результаті НП ніхто не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 жовтня в селі Віліне в анексованому Криму вибухнула вантажівка КамАЗ із боєприпасами окупантів.

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