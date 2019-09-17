У Криму трапилася страшна ДТП з БТР на "дорозі смерті": фото

В окупованому Росією Криму під Феодосією трапилася велика ДТП за участю російської військової техніки.

Як повідомляє видання "Керч", аварія відбулася на трасі "Таврида" за поворотом на cело Владиславівка з боку Керчі.

Встановлено, що російський БТР вдарив ззаду легковий автомобіль, який врізався у військову вантажівку. В підсумку вся колона військової техніки змушена була зупинитися, що ще більше ускладнило рух на трасі.

Зазначимо, що на сайті "кримського управління МВС" про ДТП не повідомили.

ДТП в Криму Керч

ДТП в Криму Керч

ДТП в Криму Керч

ДТП в Криму Керч

Нагадаємо, що траса "Таврида" отримала негативну популярність через велику кількість ДТП, в основному – через недотримання швидкісного режиму.

Журналіст Олександр Горний попереджав, що автодорога "Таврида" становить смертельну загрозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму на новій трасі "Таврида", яка пролягає через весь півострів, встановили обмеження проїзду для авто.

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