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17 вересня • оновлено в 13:11
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/ Розслідування

У Криму трапилася страшна ДТП з БТР на "дорозі смерті": фото

1.6т Читати матеріал російською

В окупованому Росією Криму під Феодосією трапилася велика ДТП за участю російської військової техніки.

Як повідомляє видання "Керч", аварія відбулася на трасі "Таврида" за поворотом на cело Владиславівка з боку Керчі.

Встановлено, що російський БТР вдарив ззаду легковий автомобіль, який врізався у військову вантажівку. В підсумку вся колона військової техніки змушена була зупинитися, що ще більше ускладнило рух на трасі.

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Зазначимо, що на сайті "кримського управління МВС" про ДТП не повідомили.

ДТП в Криму

ДТП в Криму

Керч

ДТП в Криму

ДТП в Криму

Керч

ДТП в Криму

ДТП в Криму

Керч

ДТП в Криму

ДТП в Криму

Керч

Нагадаємо, що траса "Таврида" отримала негативну популярність через велику кількість ДТП, в основному – через недотримання швидкісного режиму.

Журналіст Олександр Горний попереджав, що автодорога "Таврида" становить смертельну загрозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму на новій трасі "Таврида", яка пролягає через весь півострів, встановили обмеження проїзду для авто.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
ДТП Крим
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