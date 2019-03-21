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У Криму школярки отруїлися невідомою речовиною: одна померла

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У Криму 21 березня двоє дівчат підліткового віку отруїлися невідомими медпрепаратами. Одна з них перебуває в реанімації, другу не вдалося врятувати.

Трагедія трапилася в місті Красноперекопськ. Учениць 14 і 15 років госпіталізували зі школи №4, пишуть "Крим. Реалії".

"Дівчата отруїлися невідомими медичними препаратами. Одну, на жаль, не вдалося врятувати. Стан іншої школярки оцінюється як середнього ступеня тяжкості", ‒ пояснили медики.

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Школа №4 в Красноперекопську

"Фотогорода"

Окупаційна влада "міністерства освіти, науки і молоді республіки" інформацію про отруєння школярок підтвердила, але відмовилася коментувати.

Як писав OBOZREVATEL, у січні під Києвом під час поїздки в шкільному автобусі отруїлися восьмеро дітей. Троє із них опинилися в реанімації.

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Місце
Україна
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