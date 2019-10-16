У Криму рвонула вантажівка з боєприпасами: окупанти спробували приховати. Фото і відео

Вранці, у середу, 16 жовтня, в селі Віліне в анексованому Криму вибухнула вантажівка КамАЗ.

Про це повідомили очевидці в групі "Автопартнер Крим" у соціальній мережі Вконтакте, передає "Форпост" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що вибух прогримів близько шостої ранку і викликав сильну пожежу. Потім пролунали за різними даними ще від 4 до 10 вибухів.

У Криму вибухнула вантажівка з боєприпасами Форпост

У Криму вибухнула вантажівка з боєприпасами Форпост

При цьому, за словами свідків, це була військова машина з боєприпасами і на місце НП в екстреному порядку прибули бійці Росгвардії, військові і поліція. Також у мережі повідомили, що є постраждалі.

"Їхав там дві години тому (близько 8 ранку). Стовп чорного диму і відкритий вогонь перед кільцем із боку Миколаївки, всіх розвертали", – розповів один із очевидців.

У результаті НП був перекритий проїзд із боку Євпаторії в напрямку Севастополя.

У Криму вибухнула вантажівка з боєприпасами Facebook АГП Ялти

У "МНС" Криму дали короткий коментар про те, що трапилося. "Дорогою загорівся КамАЗ. Наші співробітники виїжджали, провели ліквідацію відкритого вогню", – сказали в пресслужбі.

Примітно, що новинні канали окупантів про надзвичайну подію і взагалі промовчали.

"Боєприпаси здетонували. Людям там просто страшно – будинки поруч. Очевидці повідомляють, що загорілася кабіна КамАЗ, із неї вискочили озброєні люди в масках, очевидців змусили видалити фото", – розповіла в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%.

Скріншот

подивіться відео

Камаз армії РФ

Тепер його точно немає біля Віліне

Бахчисарайський р-он

боєприпаси здетонували

Людям там просто страшно-будинку поруч https://t.co/P3qnCeGH5c pic.twitter.com/IaBHVIT61p - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня жителі окупованої Євпаторії вночі почули вибух, гуркіт якого поширився в різні частини міста. "Влада" приховувала подробиці НП

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