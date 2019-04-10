У Криму розбився автобус із пасажирами: фото смертельної ДТП

У середу, 10 квітня, у Сімферополі (Крим) рейсовий автобус "Богдан" вилетів із траси, що призвело до загибелі однієї людини.

Ще вісім пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це з посиланням на прес-службу МВС Криму повідомляє підконтрольне окупаційній владі інформагентство "Кримінформ".

"Сьогодні близько 17.30 на трасі Керч – Феодосія рейсовий автобус "Богдан" на 20 місць, що здійснював рейс Керч – Завітне, з'їхав із траси в кювет. Попередня причина ДТП – відмова гальм. В автобусі, крім водія, перебувало 8 пасажирів, дітей серед них не було. В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, одна отримала важкі тілесні ушкодження, сім осіб – ушкодження середнього ступеня тяжкості", – йдеться в повідомленні.

crimea-news.com

На місце ДТП прибули аварійні служби і співробітники ГІБДР. Обставини події поки невідомі, як і те, хто видав технічний висновок для виходу автобуса на маршрут.

ДТП у Криму Telegram Life Shot

politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 березня, в селищі Курилове на околиці Москви (Росія) автобус із українцями зіткнувся з фурою, в результаті чого постраждали 4 людини.

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