У Криму раптово зникли українські кораблі: що відомо

Українські військові катери "Нікополь" (P176) і "Бердянськ" (U175), а також буксир "Яни Капу" (А947), захоплені ФСБ Росії біля берегів окупованого Криму в листопаді 2018 року, зникли зі стоянки суден "Генмол" у Керчі.

Кораблі, які розташовувалися там останні місяці, перемістили в невідомому напрямку, передають "Крим.Реалії".

У пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії публічно не повідомляли про переміщення захоплених українських військових кораблів і буксира.

Порт у Керчі "Крим.Реалії"

Порт у Керчі "Крим.Реалії"

Порт у Керчі "Крим.Реалії"

У листопаді 2018 року після захоплення українських кораблів російські силовики перемістили їх у Керч. Судна стояли під маскувальною сіткою біля причальної стіни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!