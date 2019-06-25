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У Криму раптово зникли українські кораблі: що відомо

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Українські військові катери "Нікополь" (P176) і "Бердянськ" (U175), а також буксир "Яни Капу" (А947), захоплені ФСБ Росії біля берегів окупованого Криму в листопаді 2018 року, зникли зі стоянки суден "Генмол" у Керчі.

Кораблі, які розташовувалися там останні місяці, перемістили в невідомому напрямку, передають "Крим.Реалії".

У пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії публічно не повідомляли про переміщення захоплених українських військових кораблів і буксира.

Порт у Керчі

Порт у Керчі

"Крим.Реалії"

Порт у Керчі

Порт у Керчі

"Крим.Реалії"

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Порт у Керчі

Порт у Керчі

"Крим.Реалії"

У листопаді 2018 року після захоплення українських кораблів російські силовики перемістили їх у Керч. Судна стояли під маскувальною сіткою біля причальної стіни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
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леня зе
леня зе
как так.прои6ала "роксолана шо-то там 25%"такие фотки с пустыми пляжами,мостом,а тут три корыта под носом пропали.
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hunt andres
hunt andres
Да под пресс пошли. Кому нах нужны эти лоханки:-)
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина! война до полной победы! смерть окупантам!
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