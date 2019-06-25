У Криму раптово зникли українські кораблі: що відомо

Українські військові катери "Нікополь" (P176) і "Бердянськ" (U175), а також буксир "Яни Капу" (А947), захоплені ФСБ Росії біля берегів окупованого Криму в листопаді 2018 року, зникли зі стоянки суден "Генмол" у Керчі.
Кораблі, які розташовувалися там останні місяці, перемістили в невідомому напрямку, передають "Крим.Реалії".
У пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії публічно не повідомляли про переміщення захоплених українських військових кораблів і буксира.
Порт у Керчі
"Крим.Реалії"
Порт у Керчі
"Крим.Реалії"
Порт у Керчі
"Крим.Реалії"
У листопаді 2018 року після захоплення українських кораблів російські силовики перемістили їх у Керч. Судна стояли під маскувальною сіткою біля причальної стіни.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України в Чорному морі, після чого Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів.
Усього Росія захопила три судна: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку.
Незабаром з'ясувалося, що росіяни насправді атакували українців у міжнародних водах. Про це прокололися у ФСБ, вказавши відповідні координати.
Усі 24 членів екіпажів українських суден потрапили в полон до окупантів, шестеро моряків отримали поранення.
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