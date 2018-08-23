У Криму зникла сім'я українців: спливли нові дані

Сім'я Киливників з Дніпра, знайомі якої раніше повідомили про її зникнення в окупованому Криму, знайшлася.

Як повідомили їхні друзі, подружжя дісталося до адміністративного кордону з анексованим півостровом і прямує додому, передає ТСН.

Причини їхнього зникнення поки невідомі. Відомо, що за ними до Криму виїхали батьки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Діна та Іван Киливники приїхали до Криму на автомобілі на початку серпня і збиралися відпочивати "дикунами" у Міжводному разом із двома дітьми. Повернутися додому планували до 18 серпня, проте після 10 числа перестали виходити на зв'язок.

Їх також оголосили в розшук "правоохоронці" окупованого півострова.