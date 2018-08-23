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У Криму зникла сім'я українців: спливли нові дані

4.2тЧитати новину російською

Сім'я Киливників з Дніпра, знайомі якої раніше повідомили про її зникнення в окупованому Криму, знайшлася.

Як повідомили їхні друзі, подружжя дісталося до адміністративного кордону з анексованим півостровом і прямує додому, передає ТСН.

Причини їхнього зникнення поки невідомі. Відомо, що за ними до Криму виїхали батьки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Діна та Іван Киливники приїхали до Криму на автомобілі на початку серпня і збиралися відпочивати "дикунами" у Міжводному разом із двома дітьми. Повернутися додому планували до 18 серпня, проте після 10 числа перестали виходити на зв'язок.

Їх також оголосили в розшук "правоохоронці" окупованого півострова.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Місце
Україна
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Николаев Олег
Николаев Олег
А хохлы писали, что их убили злобные маскали. Типа только дебил может поехать в Крым, там убивают всех украинцев. Где вы, болезные, почему молчите?
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Ступинский Дмитрий
Ступинский Дмитрий
Николаев Олег, ага, в застенках ФСБ пытають))))))
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Koval Oleg
Koval Oleg
стали ватниками - у кажного по здоровенному пуку
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