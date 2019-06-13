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У Криму пропагандисти осоромилися через українських військових: фото

5.6тЧитати матеріал російською

У анексованому Криму пропагандистський телеканал потрапив в халепу через фотографії офіцерів Національної гвардії України.

Як повідомляється в Telegram "Кримський канал", оконфузився севастопольський держканал ІКС.

В ефірі проанонсували всеросійський фестиваль духових оркестрів Росгвардіі кадром з параду українських військовослужбовців.

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У Криму пропагандисти осоромилися через українських військових: фото

Telegram "Кримський канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на своєму брифінгу використовувала карту РФ без тимчасово анексованого українського Криму.

Крім того, вона осоромилася і тим, що кордони РФ на ній з країнами-членами НАТО позначені неестетичним жовтим кольором.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Северг Олег
Северг Олег
Боже ! Какая новость ! Почем она вышла без отметки "Молния"! ?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
a alexeyon, нет,чучело,ваши смешнее )))))))))))
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a alexeyon
a alexeyon
Северг Олег, вато чучело, читай вато сми.)))
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