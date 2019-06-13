У Криму пропагандисти осоромилися через українських військових: фото

У анексованому Криму пропагандистський телеканал потрапив в халепу через фотографії офіцерів Національної гвардії України.

Як повідомляється в Telegram "Кримський канал", оконфузився севастопольський держканал ІКС.

В ефірі проанонсували всеросійський фестиваль духових оркестрів Росгвардіі кадром з параду українських військовослужбовців.

Telegram "Кримський канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на своєму брифінгу використовувала карту РФ без тимчасово анексованого українського Криму.

Крім того, вона осоромилася і тим, що кордони РФ на ній з країнами-членами НАТО позначені неестетичним жовтим кольором.

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