У мережі з'явилися моторошні фото і відео з інфекційної лікарні Керчі у тимчасово окупованому Криму.

На кадрах видно обдерті стіни палат, брудні кахлі у санвузлах і сантехніку, що вимагає заміни. Фото- і відеорепортаж з медустанови з'явився на ресурсі "Керч FM". Матеріали надали пацієнти цієї лікарні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Люди скаржаться на відсутність будь-яких умов в лікарні для прийому хворих, а також на її неукомплектованість ні ліками, ні елементарним побутовим обладнанням.

"Моя донька 23.03.20 потрапила в інфекційну лікарню, яка над моргом. Приїхавши туди, її запустили і оформили, мені одразу написали список ліків для горла, це називається за полісом лікування? Сказали одразу принести чайник їй, воду, тому що кожну годину потрібно буде полоскати горло, а воду їй ніхто щогодини приносити не буде", – скаржиться мешканка Керчі.

Інфекційна лікарня в окупованій Керчі "Керч FM"

Інфекційна лікарня в окупованій Керчі "Керч FM"

"Води в інфекційній немає, туалет добре змити нічим, про прийняти душ – так цю панську звичку довелося викорінити, та й холод жахливий, світла в санвузлі немає. Я принесла з дому ковдру, плед, обігрівач. На другому поверсі практично нікого немає, ліжка порожні. На третій день перебування дочки в лікарні до неї в палату підселили хвору жінку, хоча інші бокси були порожні. Мабуть, щоб не прибирати зайве приміщення", – додала жінка.

Також, за її словами, в лікарні катастрофічно не вистачає медперсоналу. А ті, хто є, працюють в такому режимі й темпі, що від втоми вже не попадають пацієнтам у вени, коли ставлять крапельниці. У зв'язку з цим одній з пацієнток довелося ставити її самій собі (дівчина має медичну освіту).

Інфекційна лікарня в окупованій Керчі "Керч FM"

Інфекційна лікарня в окупованій Керчі "Керч FM"

Інфекційна лікарня в окупованій Керчі "Керч FM"

"У нас в Керчі вибудовують всякі алейки і не знають що придумати. Замість цього краще б інфекційну відремонтували та воду туди провели, а то випорожнення доводиться ледь не ногою штовхати. І не потрібно економити на гігієні тіла в інфекційній лікарні, навіть з урахуванням дефіциту води в Криму", – обурюється керчанка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 березня в окупованому Росією Криму зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус.

"Влада" захопленого півострова заявила, що нібито встановила та ізолювала всіх осіб, які контактували з першим хворим на коронавірус на півострові.

Також вони визнали, що через Кримський міст може потрапити коронавірус з Росії.

24 березня в Криму було підтверджено шість нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

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