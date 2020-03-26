Головна Новини
26 березня • оновлено в 14:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У Криму поскаржилися на моторошний стан інфекційної лікарні: з'явилися фото і відео

2.1т
Читати матеріал російською

У мережі з'явилися моторошні фото і відео з інфекційної лікарні Керчі у тимчасово окупованому Криму.

На кадрах видно обдерті стіни палат, брудні кахлі у санвузлах і сантехніку, що вимагає заміни. Фото- і відеорепортаж з медустанови з'явився на ресурсі "Керч FM". Матеріали надали пацієнти цієї лікарні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Люди скаржаться на відсутність будь-яких умов в лікарні для прийому хворих, а також на її неукомплектованість ні ліками, ні елементарним побутовим обладнанням.

"Моя донька 23.03.20 потрапила в інфекційну лікарню, яка над моргом. Приїхавши туди, її запустили і оформили, мені одразу написали список ліків для горла, це називається за полісом лікування? Сказали одразу принести чайник їй, воду, тому що кожну годину потрібно буде полоскати горло, а воду їй ніхто щогодини приносити не буде", – скаржиться мешканка Керчі.

Інфекційна лікарня в окупованій Керчі

Інфекційна лікарня в окупованій Керчі

"Керч FM"

Інфекційна лікарня в окупованій Керчі

Інфекційна лікарня в окупованій Керчі

"Керч FM"

"Води в інфекційній немає, туалет добре змити нічим, про прийняти душ – так цю панську звичку довелося викорінити, та й холод жахливий, світла в санвузлі немає. Я принесла з дому ковдру, плед, обігрівач. На другому поверсі практично нікого немає, ліжка порожні. На третій день перебування дочки в лікарні до неї в палату підселили хвору жінку, хоча інші бокси були порожні. Мабуть, щоб не прибирати зайве приміщення", – додала жінка.

Також, за її словами, в лікарні катастрофічно не вистачає медперсоналу. А ті, хто є, працюють в такому режимі й темпі, що від втоми вже не попадають пацієнтам у вени, коли ставлять крапельниці. У зв'язку з цим одній з пацієнток довелося ставити її самій собі (дівчина має медичну освіту).

Інфекційна лікарня в окупованій Керчі

Інфекційна лікарня в окупованій Керчі

"Керч FM"

Інфекційна лікарня в окупованій Керчі

Інфекційна лікарня в окупованій Керчі

"Керч FM"

Інфекційна лікарня в окупованій Керчі

Інфекційна лікарня в окупованій Керчі

"Керч FM"

"У нас в Керчі вибудовують всякі алейки і не знають що придумати. Замість цього краще б інфекційну відремонтували та воду туди провели, а то випорожнення доводиться ледь не ногою штовхати. І не потрібно економити на гігієні тіла в інфекційній лікарні, навіть з урахуванням дефіциту води в Криму", – обурюється керчанка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
7
16
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Вислоухие, вы бы лучше состоянием Хустской центральной районной больницы в Закарпатской области озаботились. Со своей больницей мы как нибудь сами разберемся. Да и не выглядит она так страшно и убого как ваша.
Показать комментарий полностью
Ответить
7
2
2 из 6 ответов | показать все
Перемога скоро
Перемога скоро
Бублик HORT, ага, и доxyлиард миллиардов долларов репараций выплатим. Пришивай пока к шароварам карманы для денег. :))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Бублик HORT
Бублик HORT
Кристина Cтефанова, все в Крыму отремонтируете и вернете законному хозяину - Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги