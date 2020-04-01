У Криму окупантів "російської весни" вивели блокувати траси через коронавірус

Блокувати дороги тимчасово окупованого Севастополя через епідемію коронавірусу вивели терористів "російської весни", які брали участь в анексії Криму в березні 2014 року.

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Відповідним відео пропагандистів поділився на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми підключили до цієї роботи учасників "російської весни", які чергували на блокпостах навесні 2014 року", – підписали кадри із загарбниками рупори Кремля.

Окупантів Криму вивели блокувати траси через коронавірус Скріншот відео

На них видно, як бойовики у військовій формі і медичних масках просто на дорозі розповідають людям про карантинні заходи на тимчасово окупованому українському півострові.

Захисник України, який поширив відео серед українських користувачів, здивувався через таку ініціативу російських загарбників і потролив їх.

"Захоплений Севастополь блокували за допомогою "ветеранів" алкооборони 2014 року. Чудовий хід, не шкода!" – зіронізував він, натякаючи на високий ризик зараження окупантів коронавірусом.

Окупантів Криму вивели блокувати траси через коронавірус Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тим часом в окупованій Євпаторії готують до роботи обсерватор для людей з коронавірусом або підозрою на нього. Однак медиків на цьому об'єкті не відпускатимуть за межі його території та додому.

А в Бахчисарайському районі тимчасово окупованого Росією Криму також влаштували масові мілітаристські заходи для дітей, незважаючи на розпал пандемії коронавірусу.

Також безліч дітей окупанти звезли в табір "Артек", проігнорувавши всі обмежувальні заходи.

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