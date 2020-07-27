У Криму назвали причину смерті 3-річного сина політв'язня Сулейманова

Карина Бондаренко Розслідування 07:55, 27.07.2020 Оновлено: 08:00, 27.07.2020

Причиною смерті трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова Муси, якого знайшли мертвим 26 липня в зливний ямі біля будинку, стало утоплення.

Про це повідомили окупаційна "влада" півострова на сторінці "МВС Республіки Крим" у Facebook.

"Згідно з результатами розтину ознак насильницької смерті не виявлено. Причина загибелі дитини – утоплення", – йдеться в повідомленні.

Зараз триває перевірка, обставини смерті хлопчика встановлюються.

Названа причина смерті Муси
Facebook "МВС Республіки Крим"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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