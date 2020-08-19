У Криму на заводі трапився викид токсичної речовини

В Армянську на півночі окупованого Росією Криму на заводі "Кримський титан" 19 серпня трапився викид сірчистого ангідриду.

Про це повідомили на сторінці адміністрації міста у "Вконтакте". Чиновники запевнили, що концентрація забруднювальної речовини не є небезпечною для здоров'я людей.

Як повідомив провладний телеканал "Крим 24", директор філії ТОВ "Титанові інвестиції" в Армянську Едуард Курмачов заперечує аварію на підприємстві. За його словами, була "незначна хмара".

"Учора, 18 серпня, почали процедуру запуску одного з цехів. Він був у режимі розігріву і переходив на іншу стадію. В режимі технологічного переходу утворилася незначна хмара, яка розсіялася протягом 10 хвилин. Вона жодної шкоди екології не завдала. Це трапилося тому, що цех був після ремонту – холодний, сирий", – пояснив Курмачов.

За його словами, "Кримський титан" був на ремонті протягом трьох місяців і не працював, нині процес запуску виробництва тільки почався.

"Жодних техногенних аварій, вибухів, ударів і розливів не могло трапитися, сірчаної кислоти на заводі немає в наявності", – додав він.

Водночас жителі Армянська в соцмережах пишуть, що в місті дуже сильно відчувався неприємний запах. Деякі відчули погіршення самопочуття й печіння в роті.

Також містяни припустили, що на заводі трапилася аварія.

Влада Армянська запевнила, що загрози для здоров'я людей немає (Вконтакте)

Жителі міста скаржилися на погане самопочуття (Вконтакте)

У місті поповзли чутки про викид кислоти (Вконтакте)

Містяни активно обговорювали те, що трапилося на заводі (Вконтакте)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, екологічна ситуація в районі заводу "Кримський титан" погіршується через перероблення вивезених із Сирії фосфатів, в яких міститься уран.

У серпні 2019 року в тимчасово окупованому Армянську люди стали скаржитися на погіршення самопочуття через шкідливі викиди кислонакопичувача заводу "Кримський титан".