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У Криму на заводі трапився викид токсичної речовини

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
1,0 т.
В Армянську на заводі 'Кримський титан' трапився викид сірчистого ангідриду

В Армянську на заводі "Кримський титан" трапився викид сірчистого ангідриду. 112.ua

В Армянську на півночі окупованого Росією Криму на заводі "Кримський титан" 19 серпня трапився викид сірчистого ангідриду.

Про це повідомили на сторінці адміністрації міста у "Вконтакте". Чиновники запевнили, що концентрація забруднювальної речовини не є небезпечною для здоров'я людей.

Як повідомив провладний телеканал "Крим 24", директор філії ТОВ "Титанові інвестиції" в Армянську Едуард Курмачов заперечує аварію на підприємстві. За його словами, була "незначна хмара".

"Учора, 18 серпня, почали процедуру запуску одного з цехів. Він був у режимі розігріву і переходив на іншу стадію. В режимі технологічного переходу утворилася незначна хмара, яка розсіялася протягом 10 хвилин. Вона жодної шкоди екології не завдала. Це трапилося тому, що цех був після ремонту – холодний, сирий", – пояснив Курмачов.

За його словами, "Кримський титан" був на ремонті протягом трьох місяців і не працював, нині процес запуску виробництва тільки почався.

"Жодних техногенних аварій, вибухів, ударів і розливів не могло трапитися, сірчаної кислоти на заводі немає в наявності", – додав він.

Водночас жителі Армянська в соцмережах пишуть, що в місті дуже сильно відчувався неприємний запах. Деякі відчули погіршення самопочуття й печіння в роті.

Також містяни припустили, що на заводі трапилася аварія.

Влада Армянська запевнила, що загрози для здоров'я людей немає

Влада Армянська запевнила, що загрози для здоров'я людей немає (Вконтакте)

Жителі міста скаржилися на погане самопочуття

Жителі міста скаржилися на погане самопочуття (Вконтакте)

У місті поповзли чутки про викид кислоти

У місті поповзли чутки про викид кислоти (Вконтакте)

Містяни активно обговорювали те, що трапилося на заводі

Містяни активно обговорювали те, що трапилося на заводі (Вконтакте)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, екологічна ситуація в районі заводу "Кримський титан" погіршується через перероблення вивезених із Сирії фосфатів, в яких міститься уран.

У серпні 2019 року в тимчасово окупованому Армянську люди стали скаржитися на погіршення самопочуття через шкідливі викиди кислонакопичувача заводу "Кримський титан".

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