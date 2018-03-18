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У Криму на "виборах Путіна" дають медалі

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В анексованому Севастополі всім, хто проголосував 18 березня на виборах президента Росії, видають пам'ятні медалі.

На вкладиші написано, що це медаль в пам'ять про "референдум", який пройшов в Севастополі 16 березня 2014 року, передає "Крим.Реаліі".

Раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан усіх національностей бойкотувати вибори президента Росії.

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е в Криму: Путін проголосував на виборах в Росії

Як повідомляв "Обозреватель", щоб забезпечити високу явку виборців на так званих виборах президента РФ в анексованому Криму "влада" погрожує людям звільненням з роботи.

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Теми
анексія КримуВибори в Росії
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