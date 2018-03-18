У Криму на "виборах Путіна" дають медалі

В анексованому Севастополі всім, хто проголосував 18 березня на виборах президента Росії, видають пам'ятні медалі.

На вкладиші написано, що це медаль в пам'ять про "референдум", який пройшов в Севастополі 16 березня 2014 року, передає "Крим.Реаліі".

Раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан усіх національностей бойкотувати вибори президента Росії.

Як повідомляв "Обозреватель", щоб забезпечити високу явку виборців на так званих виборах президента РФ в анексованому Криму "влада" погрожує людям звільненням з роботи.