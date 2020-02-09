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9 лютого • оновлено в 18:59
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/ Розслідування

Зарізала матір під медикаментами: у Криму розігралася кривава трагедія з 7-річною дитиною

31.6т
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У Сімферополі в анексованому Криму в салоні автомобіля знайшли тіло 7-річної дитини з численними ножовими пораненнями.

Про це з посиланням на "Слідчий комітет" Криму повідомляє підконтрольне окупаційній "владі" інформагентство "Кримінформ" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Пізно ввечері 8 лютого в салоні автомобіля, припаркованого на вулиці Сельвінського міста Сімферополя, було виявлено тіло 7-річного хлопчика з множинними колото-різаними пораненнями в живіт і груди. Поруч із машиною з ознаками медикаментозного отруєння без свідомості перебувала жінка, як пізніше встановило слідствомати дитини", – повідомила "офіційна представниця регіонального управління СК" Ольга Постнова.

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У Криму мати під медикаментами зарізала 7-річного сина

У Криму мати під медикаментами зарізала 7-річного сина

crim.sledcom.ru

На місце злочину прибула слідчо-оперативна група й криміналісти.

"Слідчим відділом" Київського району міста Сімферополя попередньо встановлено, що вранці 8 лютого 40-річна жінка забрала сина в чоловіка, з яким він проживав після розлучення батьків, і мала повернути дитину у визначений час. Коли ж, ближче до вечора, жінка перестала виходити на зв'язок, родичі забили на сполох. Увечері її в несвідомому стані з ознаками медикаментозного отруєння виявили біля машини перехожі, які й викликали співробітників правоохоронних органів", – повідомила Постнова.

Жінку госпіталізували. За фактом події порушили кримінальну справу за пунктом "в" частини 2 статті 105 КК РФ (Скоєння вбивства малолітньої особи, яка свідомо для винного перебуває в безпорадному стані).

"У процесі огляду місця злочину вилучено докази, які свідчать про заподіяння смертельних поранень дитині її матір'ю, знаряддя вбивства, порожні упаковки від сильнодіючих медичних препаратів. Ведуться допити родичів і найближчого кола осіб сім'ї, призначені всі необхідні експертизи", – уточнили в "СК".

У Криму мати під медикаментами зарізала 7-річного сина

У Криму мати під медикаментами зарізала 7-річного сина

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму загадково зникла 5-річна дівчинка. Підозрюваним у справі назвали батька.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Крим
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Руцкий мир там это в порядке вещей
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2
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Татары они такие резкие, как понос.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Он Алекс, Cосалыч, на Укроини только за прошлый год изнасиловано и убито более 300 детей, только по новостным данным, пока Россия выбьет укроинство из голов людей пройдет еще лет пять)
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Он Алекс
Он Алекс
Великий Кормчий, какое ты пи...тое с на россии, где в статье написано про национальность ? Ребёнка убили подонок ты российский троль
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4
2
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Xoxдушка конечно?
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7
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Tapasenko 0leg, откуда там хохлушки?там только чурки москальские и предатели)
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