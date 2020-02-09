Зарізала матір під медикаментами: у Криму розігралася кривава трагедія з 7-річною дитиною

У Сімферополі в анексованому Криму в салоні автомобіля знайшли тіло 7-річної дитини з численними ножовими пораненнями.

Про це з посиланням на "Слідчий комітет" Криму повідомляє підконтрольне окупаційній "владі" інформагентство "Кримінформ" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Пізно ввечері 8 лютого в салоні автомобіля, припаркованого на вулиці Сельвінського міста Сімферополя, було виявлено тіло 7-річного хлопчика з множинними колото-різаними пораненнями в живіт і груди. Поруч із машиною з ознаками медикаментозного отруєння без свідомості перебувала жінка, як пізніше встановило слідство – мати дитини", – повідомила "офіційна представниця регіонального управління СК" Ольга Постнова.

У Криму мати під медикаментами зарізала 7-річного сина crim.sledcom.ru

На місце злочину прибула слідчо-оперативна група й криміналісти.

"Слідчим відділом" Київського району міста Сімферополя попередньо встановлено, що вранці 8 лютого 40-річна жінка забрала сина в чоловіка, з яким він проживав після розлучення батьків, і мала повернути дитину у визначений час. Коли ж, ближче до вечора, жінка перестала виходити на зв'язок, родичі забили на сполох. Увечері її в несвідомому стані з ознаками медикаментозного отруєння виявили біля машини перехожі, які й викликали співробітників правоохоронних органів", – повідомила Постнова.

Жінку госпіталізували. За фактом події порушили кримінальну справу за пунктом "в" частини 2 статті 105 КК РФ (Скоєння вбивства малолітньої особи, яка свідомо для винного перебуває в безпорадному стані).

"У процесі огляду місця злочину вилучено докази, які свідчать про заподіяння смертельних поранень дитині її матір'ю, знаряддя вбивства, порожні упаковки від сильнодіючих медичних препаратів. Ведуться допити родичів і найближчого кола осіб сім'ї, призначені всі необхідні експертизи", – уточнили в "СК".

У Криму мати під медикаментами зарізала 7-річного сина

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму загадково зникла 5-річна дівчинка. Підозрюваним у справі назвали батька.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся