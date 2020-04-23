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23 квітня • оновлено в 10:30
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/ Розслідування

У Криму лютує коронавірус, ситуація дуже складна – Кориневич

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В окупованих Росією Криму та Севастополі склалася дуже складна ситуація з поширенням коронавірусу, який туди "завозять" люди саме з території РФ.

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Водночас там не вистачає медикаментів, засобів захисту і тестів, а також закриваються деякі лікарні через підозри, що вони стали розсадниками вірусу. Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

"Півострів відрізаний від цивілізованого світу. Через окупацію РФ він не може отримувати поставки тестів або лікарських засобів з-за кордону, адже, безумовно, жодна закордонна країна на це не піде", – зазначив він.

Бракує тестів, лікарні закриваються: в Криму розбушувався коронавірус, РФ приховує правду

Кориневич повідомив, що на півострові вже введений режим самоізоляції, за порушення якого загрожують великі штрафи. Так, декілька днів тому був закритий на в'їзд і виїзд Севастополь, а поліція і росгвардія контролюють те, що відбувається на вулицях.

"До цього залучені так звані "козаки" та їхні "організації". Крим і до цього був сірою закритою зоною. Але в ситуації пандемії коронавірусу він виявився у ще скрутнішому становищі. Ми дуже переживаємо за наших громадян, які там перебувають", – додав постійний представник президента України в АР Крим.

Він підкреслив, що окупаційна влада дає якісь дані про кількість заражених COVID-19. Їх оприлюднюють в інтернеті, але верифікувати їх ніяк не можна. Адже загалом РФ замовчує про реальний стан справ на півострові.

"Ми розуміємо, що ці дані можуть не відповідати дійсності, оскільки за них не відповідає жодна міжнародна організація, жоден спостерігач не може їх підтвердити. Є українські громадські правозахисні організації, які роблять дуже важливу роботу, проводять моніторинг ситуації в Криму саме під час пандемії. Й у них така ж точка зору: відбувається замовчування, і реальна картина російською окупаційною владою не показується", – розповідає Кориневич.

Бракує тестів, лікарні закриваються: в Криму розбушувався коронавірус, РФ приховує правду

Він зазначив, що за тими даними, які подають окупанти Криму, факти зараження викликані тим, що люди привезли цю інфекцію з собою з території Росії. Хоча часто, особливо на початку, там стверджували, нібито вірус потрапив на півострів звідкись із Заходу – разом із громадянами з українськими біометричними паспортами.

"Окупаційна влада викривляла факти і використовувала їх, щоб показати, що коронавірус потрапив до Криму з Заходу через адмінкордон із Херсонською областю. Але ми розуміємо, що це просто неправда і дезінформація. Ну і, звичайно, велика проблема, що РФ перекрила свої так звані пункти пропуску на території тимчасово окупованого Криму. Тобто до початку травня майже ніхто не може покинути територію тимчасово окупованого Криму", – підсумував Кориневич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними РНБО, кількість випадків зараження коронавірусом на тимчасово окупованих територіях досягла 123. Йдеться про окремі райони Донецької та Луганської областей, а також Крим.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Анексія Криму Коронавірус
Особа
Антон Кориневич
Місце
Україна Севастополь
Тег
Новини Криму
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что бы в Крыму было п.л.о.х.о как в Украине. не дождётесь))
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как все таки упоротые мечтают
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Мы очень переживаем за наших граждан, которые там находятся", – добавил постоянный представитель х@р пойми чего,,поэтому мы отключили свет воду,поставки продуктов, чиним всякие м@р zoсти а потом удивляемся чего нам в р@ло харкают
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Интересно, а когда "постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич" вообще в последний раз был в Крыму? Тyпoй выcep свой он на коленке писал, наблюдая происходящее на месте или просто сочинил?
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Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

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