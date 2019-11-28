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29 листопада • оновлено в 10:59
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"Путінюгенд дає присягу": окупанти влаштували цинічне дитяче свято в Криму. Відеофакт

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У Севастополі в анексованому Криму в середу, 27 листопада, окупанти влаштували святкування 314-ї річниці морської піхоти Росії.

На заходах не обійшлося без дітей, які, зокрема, давали присягу перед військовими, передає офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") на своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Путінюгенд дає присягу окупантам. Світові правозахисні дитячі організації продовжують мовчати. Агресивна пропаганда продовжує робити свою злу справу", – написав Штефан.

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Річниця морської піхоти в Криму

Річниця морської піхоти в Криму

Скрін відео

Відзначимо, окупанти також організували військовий марш із бойовою технікою та показовими виступами морських піхотинців.

Свято окупантів на території окремої гвардійської ордена Жукова бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ (Севастополь)

Свято окупантів на території окремої гвардійської ордена Жукова бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ (Севастополь)

vesti-sevastopol.ru

Свято окупантів на території окремої гвардійської ордена Жукова бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ (Севастополь)

Свято окупантів на території окремої гвардійської ордена Жукова бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ (Севастополь)

vesti-sevastopol.ru

Як писав OBOZREVATEL, недавно:

  • Кабінет міністрів України ввів санкції проти тих, хто руйнує об'єкти культурної спадщини в окупованому Криму, здійснює там теле- і радіомовлення, а також поставляє матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ.

  • Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії повинні зберігатися до звільнення всіх окупованих територій, а також українських політв'язнів.

  • Начальник Генштабу і головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що питання нині окупованого Росією Криму ніколи не буде вважатися закритим, оскільки український півострів потрібен країні-агресору для того, щоб панувати вже і в Середземному морі.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Севастополь
Теги
Новини Криму видео діти
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Комментарии на сайте не модерированы
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Разведчик использует фото сделанные оккупационными СМИ. Может он получает их из ФСБ
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
То ли дело на Украине! С младых ногтей хрюканят учат ГОРДО мыть польские унитазы.
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Комментарии на этом сайте-пища для СБУ.Ни одно украинское интернет издание не пользуется в россии такой бешеной популярностью.Нужно Обозревателю сделать комментарии платными.Хотб подзаработали на российских фантастах.С поганой овцы, хоть шерсти клок.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Лазарева Ирина, жадность помноженная на глупость - вот черты подлинного украинства.
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