У Криму дітям влаштували "совковий" День ПДВ. Фото

Вікторія Довгань Розслідування 23:14, 3.08.2020 Оновлено: 23:14, 3.08.2020

Російські окупанти в Криму 2 серпня влаштували пропагандистську акцію до Дня ПДВ РФ. До неї вони долучили дітей шкільного віку.

Фото мілітаристської ходи оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан. На них видно, як діти, одягнені у військову форму, йдуть під прапором країни-агресорки і позують з окупантами.

Маленьких кримчан одягли у форму країни-агресорки
Telegram-канал Анатолія Штефана
Діти позували з окупантами українського півострову
Telegram-канал Анатолія Штефана

"Окупована Ялта. 2 серпня. Російські загарбники продовжують свої підступні дії щодо молоді", – обурився захисник України.

У Криму триває мілітаризація молоді
Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі оприлюднили фото з доказами мілітаризації виховання дітей у Криму в одному з військово-патріотичних клубів при школі. На них діти зображені у військовій амуніції, з муляжами гвинтівок і гранатометів.

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