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13 березня • оновлено в 11:53
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У Криму дітей стягують на "шабаш" на честь анексії півострова: батьки обурені

1.5т
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У той час, як через епідемію коронавірусу в багатьох країнах скасовують масові заходи і вводять карантини, в окупованому Росією Криму влада готується до святкування шостої річниці анексії півострова і насильно залучає до цього дітей.

Так, 18 березня у Феодосії заплановано масовий захід, у якому візьмуть участь учні місцевих шкіл. Про це повідомляють "Факти", посилаючись на слова місцевого жителя.

"Дружина вчора прийшла з педради і розповіла, що від її школи восьмикласники братимуть участь у святкуванні "входження Криму до складу Росії" в одязі білого кольору. Інші школи повинні будуть представляти червоний і синій кольори. Всі вишикуються в колір прапора РФ", – зазначив чоловік.

У Криму дітей залучають до масових заходів для святкування річниці анексії

У Криму дітей залучають до масових заходів для святкування річниці анексії

Водночас він обурився тим, що "коронавірус для окупантів – ніщо", а прапор понад усе. А дружина наголосила, що все не так і участь у таких заходах – "справа добровільна".

"Ну за всієї добровільності, вам про це оголосили: не буде добровольців, то ви примушуватимете", – висловився чоловік у розмові з дружиною.

А виданню зазначив, що в інших кримських школах поки такої інформації не розповсюджували, проте ситуація може змінитися в найближчі дні.

"Сьогодні в класі у доньки батьківські збори, напевно, там і будуть говорити", – допустив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналістка з Луганська Анна Восточна вважає, що набагато страшніше, ніж чутки про поширення коронавірусу COVID-19 на окупованих територіях Донбасу, може бути стан медицини в псевдореспубліках.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Анексія Криму Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус школа діти Новини Криму
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Так для детей вирус безопасен
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, вы когда бедете перед Россией извиняться за свое скотство?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, где партизаны? я вас спрашиваю! партизаны где? почему в Крыму продаются конфеты Рошен? почему в прошлом году под миллион украинцев отдохнули в Крыму? почему очень много украинцев в туристический сезон работает в Крыму?
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