У Криму дітей одягли у військову форму та зігнали в бліндаж на честь 22 червня. Фото

У тимчасово окупованому Росією Криму влаштували чергову пропагандистську акцію із залученням дітей на честь 79-ї роковин з дня початку німецько-радянської війни.

Зокрема, школярів зігнали на тематичний концерт в імпровізованому "бліндажі" з відповідним антуражем і одягли у військову форму сучасних російських окупантів та воєнізованої дитячої організації "Юнармія". Відповідні світлини оприлюднив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Окупований Севастополь. Діти "насолоджуються" підсумками походу на "референдум" своїх батьків", – обурився захисник.

Пропагандистська акція з дітьми у Криму до 22 червня Facebook Анатолія Штефана

У коментарях під дописом українці також висловили своє невдоволення тим, що загарбники використовують дітей у своїй мілітаристській пропаганді.

"За всіх окупантів дитинство минає в землянках", "Це журбинка, звісно", "Нове караоке?", "Діди не доспівали", "Пекло якесь", "Враження, що для них всіх Друга світова ще не закінчилась. Вперед у минуле", – пишуть патріотично налаштовані громадяни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одному з дитячих таборів у окупованому Росією Криму, у курортному місті Євпаторія, підліткам влаштували "трудодень" у військовій формі РФ. Зокрема, школярі із нашитими російськими триколорами прибирали територію закладу відпочинку і пололи траву.