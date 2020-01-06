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6 січня • оновлено в 17:49
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У Криму Дід Мороз в новорічну ніч спалив дитині обличчя

1.4т
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У Севастополі (окупований Крим) напередодні Нового року Дід Мороз невдало показав фокус і обпік 9-річній дитині обличчя.

Як написало видання "КП-Крим", щоб потішити школяра, його сім'я замовила 31 грудня додому Діда Мороза і фокусника.

Під час шоу артист захотів здивувати людей фокусом і поставив на голову дитині склянку з окропом, але не впорався із завданням. Ємність перекинулася, і рідина покрила обличчя третьокласника.

У Криму Дід Мороз в новорічну ніч спалив дитині обличчя. Ілюстрація

У Криму Дід Мороз в новорічну ніч спалив дитині обличчя. Ілюстрація

Вранці наступного дня матір зі школярем вирушили до лікарні. Там дитині поставили діагноз – термічний опік обличчя.

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Хлопчика госпіталізували. Через окріп його обличчя вкрилося пухирями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Житомирській області чоловік отримав важкі травми в результаті вибуху салюту під час святкування Нового року.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Україна Севастополь
Тег
Крим
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вообще пох это в крыму
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацaпен-идиотен! (с)
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