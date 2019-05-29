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/Розслідування

У Криму через Росію місто сповзає в море: відеофакт

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В анексованому Криму намітилася нова катастрофа. Так, осередки зсувів у районі Севастополя поставили його під загрозу опинитися під водою.

Окупанти, як з'ясувалося, ще в 2015 році склали детальний список із 110 зон. При цьому експерти відзначають, що великі інфраструктурні проекти, які Росія зараз реалізує на півострові, можуть впливати і на зсуви, і на обвали, передають "Крим.Реаліі".

У Криму стверджують, що на процес обстеження зсувонебезпечних ділянок у місті впливають західні санкції.

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Зсув у Севастополі

Зсув у Севастополі

"Крим.Реаліі"

"У нас є Гідрофізичний інститут, який займається цим питанням, вони коментують ситуацію зі зсувами. При цьому дослідження зсувонебезпечних ділянок утруднене як санкціями, так і історичними реаліями: місто довгий час було закритим, і важко швидко і ефективно обстежити всі подібні ділянки", – заявив журналіст із Севастополя Давид Аксельрод.

При цьому завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олексій Кошляков вважає, що Крим не унікальний у плані небезпеки зсувів.

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"У багатьох таких схожих прибережних районах світу це спостерігається. Зсуви на півострові давно і досить добре вивчені, і причина їх утворення в сучасних умовах – це недоліки будівництва, тобто прорахунки при зведенні об'єктів, а ще можна говорити про техногенне навантаження, яке з часом посилюється і виступає одним із головних факторів поряд зі впливом моря. Безумовно, великі інфраструктурні проекти, які Росія зараз реалізує в Криму у рамках федеральної цільової програми, можуть впливати і на зсуви, і на обвали. Все це вимагає певного чіткого інженерно-геологічного обґрунтування, і часто досить великих вкладень, щоб перешкоджати розвитку небезпечних процесів", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місто Стебник Львівської області опинилося під загрозою повністю піти під землю. Десятки років у регіоні видобували калійну сіль, але на початку 2000-х роботи у шахтах припинили і не змогли законсервувати рудники.

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Тема
анексія Криму
Місце
УкраїнаСевастополь
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель...про оползни то понятно...они метров 5 ...не больше...ты что то про крупные инфраструктурные объекты которые Россия сейчас реализует в Крыму....расскажи животным с Окраины)))))смелее...тебе ведь что то известно...ау...Гудкова...В год в Крыму ныне строится больше чем на всей Окраине за 10 лет
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Почему из-за России? Пишите прямо: Путин виноват! Вислоухие, вы бы на свои проблемы обратили внимание. С оползнями в нашем Севастополе мы сами разберемся.
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Значит, правильно мы делали, что ничего там не трогали со времен СССР. Хорошо, что хоть на оставшейся части дороги не ремонтируем, а то Киев уйдёт под воду!
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