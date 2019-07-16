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У Криму отруїлося понад 30 дітей: перші подробиці НП

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В анексованому Криму у вівторок, 16 липня, через отруєння було госпіталізовано більше 30 дітей.

Інцидент стався в санаторії "Лучисте" близько Євпаторії, пише ТАСС із посиланням на окупаційну адміністрацію міста.

"34 дитини госпіталізовано, троє в реанімації", – цитують журналісти співрозмовника. Він уточнив, що причина отруєння поки невідома.

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У свою чергу начальник табору Ренат Каюмов уточнив, що всього за допомогою до медиків звернулися близько 40 неповнолітніх. У всіх реєструвалася блювота та діарея. "Раніше претензій не було", – уточнив Каюмов.

За його словами, на місці працюють фахівці Росспоживнагляду і міської адміністрації. "Ми самі зрозуміти не можемо, що стало причиною, з'ясовуємо", – сказав начальник табору.

Відзначається, що табір продовжує роботу в штатному режимі. Всього в санаторії "Лучисте" відпочивають близько 700 дітей.

Ілюстрація

Ілюстрація

Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Репужинцях Заставнівського району Чернівецької області 30 дітей отруїлися у літньому таборі.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму діти отруїлися в таборі діти
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