У Кремля три варіанти: українцям зробили прогноз щодо майбутнього Донбасу

Росія не піде з Донбасу, оскільки її голові Володимиру Путіну, незважаючи на економічні труднощі, набагато вигідніше тримати східні території України в такому стані, в якому вони знаходяться.

Таку заяву в інтерв'ю "Апострофу" зробив український журналіст і публіцист Віталій Портников, відзначивши, що якщо Путін "відпустить" Донбас, то "покаже своїм виборцям, що він зраджує "російських людей", які хочуть бути з Росією".

За словами Портникова, крім нинішньої ситуації на Донбасі, вірогідні також сценарії Карабаху і Придністров'я.

"Ось Донбас - це сьогоднішній варіант, це постійна серйозна війна на лінії зіткнення. Карабах - це те, що відбувається між Вірменією і Азербайджаном останні 23 роки. Це постійні військові конфлікти на лінії зіткнення - загибель солдатів, проблеми у мирного населення. Це не закінчується, тобто це постійна нестабільність і неможливість вийти з цієї ситуації", - розповів публіцист.

"Третій варіант - це Придністров'я. Тобто це, з одного боку, незалежна від Молдови територія, яку контролює Москва, а з іншого - вона імплементована в молдавський економічний простір і навіть певною мірою в політичний. Це своєрідний симбіоз, але при цьому ніхто не віддає Молдові Придністров'я. Ось між цими трьома варіантами Путін і буде коливатися", - вважає Порніков.

Він зазначив, що зараз Путін вибрав варіант "Донбас", тоді як для України найбільш вигідним є "Карабах", а для Росії - "Придністров'я".

"Але це смерті людей, постійні трагедії для населення, руйнування час від часу. Тобто це не нормальне життя. Але це дозволяє тримати державу в тонусі і нагадувати, хто його ворог", - заявив публіцист.

"Для Путіна найбільш вигідним варіантом є Придністров'я, але він вибере або Донбас, або Карабах. Він не буде вибирати симбіоз, тому що він вважатиме, що йому краще дестабілізувати Україну", - додав Портніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Портников також назвав єдиний спосіб повернення Криму.