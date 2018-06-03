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У Кремля три варіанти: українцям зробили прогноз щодо майбутнього Донбасу

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Росія не піде з Донбасу, оскільки її голові Володимиру Путіну, незважаючи на економічні труднощі, набагато вигідніше тримати східні території України в такому стані, в якому вони знаходяться.

Таку заяву в інтерв'ю "Апострофу" зробив український журналіст і публіцист Віталій Портников, відзначивши, що якщо Путін "відпустить" Донбас, то "покаже своїм виборцям, що він зраджує "російських людей", які хочуть бути з Росією".

За словами Портникова, крім нинішньої ситуації на Донбасі, вірогідні також сценарії Карабаху і Придністров'я.

"Ось Донбас - це сьогоднішній варіант, це постійна серйозна війна на лінії зіткнення. Карабах - це те, що відбувається між Вірменією і Азербайджаном останні 23 роки. Це постійні військові конфлікти на лінії зіткнення - загибель солдатів, проблеми у мирного населення. Це не закінчується, тобто це постійна нестабільність і неможливість вийти з цієї ситуації", - розповів публіцист.

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"Третій варіант - це Придністров'я. Тобто це, з одного боку, незалежна від Молдови територія, яку контролює Москва, а з іншого - вона імплементована в молдавський економічний простір і навіть певною мірою в політичний. Це своєрідний симбіоз, але при цьому ніхто не віддає Молдові Придністров'я. Ось між цими трьома варіантами Путін і буде коливатися", - вважає Порніков.

Він зазначив, що зараз Путін вибрав варіант "Донбас", тоді як для України найбільш вигідним є "Карабах", а для Росії - "Придністров'я".

"Але це смерті людей, постійні трагедії для населення, руйнування час від часу. Тобто це не нормальне життя. Але це дозволяє тримати державу в тонусі і нагадувати, хто його ворог", - заявив публіцист.

"Для Путіна найбільш вигідним варіантом є Придністров'я, але він вибере або Донбас, або Карабах. Він не буде вибирати симбіоз, тому що він вважатиме, що йому краще дестабілізувати Україну", - додав Портніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Портников також назвав єдиний спосіб повернення Криму.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Віталій Портников
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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